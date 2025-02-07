العالم اليوم - فيديو.. ملياردير يقود سيارة قيمتها 142 مليون دولار في موناكو

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. ملياردير يقود سيارة قيمتها 142 مليون دولار في موناكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 02:19 مساءً - في حدث استثنائي جذب الأنظار في إمارة موناكو الراقية، تم رصد الملياردير الذي يمتلك مرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe، أغلى سيارة في العالم، وهي تجوب شوارع المدينة الفاخرة.

السيارة التي بيعت في مزاد خاص عام 2022 بمبلغ مذهل بلغ 142 مليون دولار، تعتبر تحفة هندسية فريدة من نوعها. مما أثار تساؤلات حول الجرأة والمخاطرة التي يتحلى بها صاحبها في استخدام سيارة بهذا الثمن الضخم في الحياةاليومية.

موناكو، المعروفة بأنها ملاذ المليارديرات والمشاهير، تحتضن العديد من السيارات الفاخرة بما في ذلك سيارات بوجاتي وفيراري وباغاني، لكن ظهور هذه السيارة النادرة في شوارعها كان لحظة لا تنسى.

وبحسب موقع "luxurylaunche" تم رصدها وهي تمر عبر المنعطف الشهير "فيرمنت هيربين"، ثم تواصل طريقها نحو زاوية "سانت ديفوت" التي تشهد كل عام صراعات أساطير الفورمولا 1.

ما يجعل مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe أكثر تميزًا هو تاريخها العريق: فقد تم تصنيعها في خمسينيات القرن الماضي بواسطة المهندس رودولف أولنهوت، وهي واحدة من اثنين فقط تم بناؤهما.

وكانت هذه السيارة تتصدر جميع سيارات السباق في زمنها، حيث كان محركها القوي يدفعها إلى سرعات تصل إلى 180 ميلًا في الساعة.

ورغم أنها كانت محجوزة في متحف مرسيدس-بنز لعقود، تم بيعها في عام 2022 لتصبح أغلى سيارة تم بيعها في تاريخ صناعة السيارات. واليوم، نجدها في شوارع موناكو حيث يراها الجمهور لأول مرة خارج إطار المعارض الخاصة.

من الواضح أن موناكو لم تعد مجرد وجهة للرفاهية، بل أصبحت مكانًا يظهر فيه أندر وأغلى التحف السياراتية.

مرسيدس-بنز 300 SLR Uhlenhaut Coupe هي واحدة من أندر وأغلى السيارات في العالم، وتعتبر جوهرة تاريخية في عالم السيارات الرياضية. تم تطويرها في عام 1955 من قبل رودولف أولينهوت (Rudolf Uhlenhaut)، كبير مهندسي مرسيدس، وهي نسخة كوبيه من سيارة السباق 300 SLR التي شاركت في سباقات التحمل.

المواصفات الفنية لمرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe:

لماذا هي أسطورية؟