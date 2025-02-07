نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد العام للمصريين في الخارج يصدر بيانا موجها للرئيس الأمريكي ترامب.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بأمريكا بيانا موجها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة.

وكان نص البيان كما يلي:

فخامة الرئيس ترامب

General Union of Egyptians Abroad - USA

بصفتنا الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة، نتقدم إليكم وإلى إدارتكم بأصدق التهاني بمناسبة تولیكم مهام رئاسة بلدنا الحبيب الولايات المتحدة الأمريكية

نفتخر بتمثيل مجتمع نابض بالحياة يضم مئات الآلاف من الأمريكيين المصريين الذين تبنوا الحلم الأمريكي وساهموا بشكل كبير في نهضة هذه الأمة العظيمة، مع الحفاظ على تراثهم وقيمهم الأصيلة

وفي حين أن العديد من أفراد مجتمعنا يدعمون قيادتكم ويثمنون العلاقات الأمريكية المصرية، فإننا نجد أنفسنا ملزمين بمخاطبتكم بشأن قضية مصيرية، ألا وهي المقترحات الأخيرة المتعلقة بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية إن مثل هذا النهج يشكل تهديدًا لأمن وسيادة مصر.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر القاطع لأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشددًا على التزامنا بالعدالة والاستقرار الإقليمي

تعتبر شبه جزيرة سيناء جزءًا لا يتجزأ من هوية مصر وأمنها القومي ومحاولة استخدامها كحل للأزمة الفلسطينية من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية على المدى البعيد وتقويض جهود السلام.



إن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه من خلال حلول مؤقتة، بل يجب أن يكون مستدامًا عبر حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وهو ما تؤيده الأسرة الدولية.

ومن هذا المنطلق نحثكم على إعادة النظر في أي خطط تتعلق بترحيل الفلسطينيين، ونناشدكم تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل تفاوضي يحترم حقوق جميع الدول والشعوب

إن قيادتكم تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط، ونحن كمجتمع مصري أمريكي، على أتم الاستعداد لدعم الجهود التي تعزز السلام والاحترام المتبادل نشكركم على اهتمامكم بهذه القضية الملحة، ونتطلع إلى جهودكم في جعل أمريكا عظيمة من جديد.كما نرحب بمواصلة الحوار حول هذا الموضوع المهم

هذا وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التقدير والشكر

IMG-20250207-WA0005