البابا فرنسيس يوجه رسالة إلى الرئيس اللبناني

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أحمد جودة - القاهرة - وجه البابا فرنسيس رسالة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، أعرب فيها عن أمله بأن يكون لبنان "شاهدا على قيم الحوار والمصالحة والتضامن الأخوي".

وجاء في الرسالة التي نقلها السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا: "أُعبّر عن قُربي الروحي من الشعب اللبناني العزيز، وأسأل الله أن يحفظه كنزًا للحضارة والحياة الروحية، حتى يكون دائمًا رسالة سلام وانسجام مع التنوع".

وأضاف: "أسأل الله أن يكون لبنان شاهدًا على قيم الحوار والمصالحة والتضامن الأخوي، وأُوكِل الشعب اللبناني إلى شفاعة سيّدتنا مريم العذراء".

بدوره، قال الرئيس عون للسفير البابوي: "أعلم أن لبنان دائمًا في قلب البابا فرنسيس وصلواته، وأتطلّع إلى لقاء قريب مع قداسته