نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير روسي: موسكو تستخدم العائدات من الأصول الغربية لصالح الاقتصاد الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الروسي في فرنسا ألكسندر ميشكوف، في حديث لوكالة نوفوستي، إن روسيا تستخدم بالفعل العائدات الناتجة عن الأصول الغربية، لدعم وتنمية اقتصادها الوطني.



وأشار السفير إلى أن الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات تتراكم على حسابات خاصة موجودة في روسيا.



وأضاف: "نحن نستخدم بالفعل الدخل من أصول الدول الغربية الموجودة في روسيا، لتطوير الاقتصاد والمناطق الروسية. تراكمت في روسيا كمية كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العائدة للشركات الغربية التي قامت ببناء مواقع إنتاجية، وهي تخدم احتياجات الصناعة الروسية والقطاع الزراعي المحلي".

وذكّر السفير بأن روسيا لم تعد تسمح بنقل استثمارات رأس المال الغربي إلى الخارج، بما في ذلك الأرباح الناجمة منها، والتي يتم تجميعها في حسابات خاصة موجودة في روسيا.

ويشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، قامت بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي نحو 300 مليار يورو، من بينها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى مؤسسة يوروكلير البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرات كثيرة، تجميد الأصول الروسية في الغرب بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضا أصول الدولة الروسية.

وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة.

وفي وقت سابق أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن روسيا سترد بالمثل على مصادرة العوائد على الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.