العالم اليوم - إسرائيل تشيد.. وبروكسل تحذر من معاقبة الجنائية الدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 فبراير 2025 10:21 صباحاً - حذر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية، فيما أشادت إسرائيل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضة العقوبات عليها.

في بروكسل، حذر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، اليوم الجمعة، من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد المنظومة القضائية الأوسع، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما يفرض بموجبه عقوبات على الهيئة.

وكتب كوستا، على منصة إكس، أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".

في المقابل، أشادت تل أبيب، اليوم الجمعة، بترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "اللاأخلاقية".

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على إكس "أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على ’المحكمة الجنائية الدولية‘ المزعومة" معتبرا أن قرارات الهيئة "لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني".

وقال إن المحكمة الجنائية الدولية "تلاحق بشكل مهووس إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وقادتها".

وأضاف "تعمل المحكمة الجنائية الدولية دون ولاية قضائية لأن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من الدول الموقعة على نظام روما وليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة هما ديمقراطيتان مزدهرتان وجيشان يلتزمان بالقانون الدولي".