الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق مع فريق ماسك الحكومي.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - طالب النواب الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بإجراء تحقيق في التهديدات المحتملة للأمن القومي المرتبطة بإدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن "الديمقراطيين يطلبون إجراء تحقيق في التهديدات الأمنية المحتملة التي يشكلها فريق ماسك، مشيرين إلى الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الحكومة والمخاوف بشأن الخصوصية وحماية البيانات في العديد من الوكالات الفيدرالية".

وأضافت: "يضغط الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي على الوكالات الفيدرالية للتحقيق فيما إذا كان هناك أي تهديد متعلق بالأمن القومي ينشأ عن إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، أو فريق DOGE".

وأعرب أعضاء اللجنة عن مخاوفهم من خلال رسالة صدرت يوم الخميس بشأن التهديدات الأمنية القومية المحتملة في أعقاب الوصول غير المصرح به إلى أنظمة حكومية حساسة من قبل فريق DOGE، ويعتقدون أن مثل هذه الخروقات قد تشكل تهديدا كبيرا للخصوصية الشخصية لجميع الأمريكيين وللأمن القومي.

وطلب المشرعون من نواب المفتشين العامين في عدد من الوكالات، مثل وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة التعليم، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التحقيق في الخروقات المحتملة.

واشتكوا من أن الجهات الفاعلة ربما تمكنت من الوصول إلى بيانات سرية وأنظمة بالغة الأهمية، بما في ذلك أنظمة الدفع التي تستخدمها الولايات المتحدة التي تحتفظ بمعلومات التعريف الشخصية.