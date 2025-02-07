نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: لا نحتاج لأي دولة لتسيير أمور قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة حماس، أن دولة فلسطين لن تحتاج لأي دولة لتسيير أمور قطاع غزة.

وأضافت حماس، أن غزة لأهلها ولن يغادروها، مؤكده أن تصريحات ترامب مرفوضة كليًا.

مخطط أمريكي جديد لنقل الفلسطينيين إلى 3 مناطق

وقالت القناة 12 العبرية، أمس الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية بدأت في إعداد خطط ميدانية لتهجير سكان قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن المسؤولين في البيت الأبيض يخططون لنقل الفلسطينيين من غزة إلى كل من المغرب وإقليمي " أرض الصومال (صوماليلاند)" و"بونتلاند" الصوماليين اللذين يتمتعان بحكم ذاتي لكنهما غير معترف بهما دوليا كدولتين مستقلتين ذات سيادة.