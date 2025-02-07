نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يزور الشرق الأوسط قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤولون أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط في منتصف فبرايرالجاري.

وستكون هذه الزيارة الأولى لروبيو إلى المنطقة منذ توليه منصبه، وتأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط جدلًا كبيرًا على خلفية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، حسب موقع أكسيوس.

وذكر أن روبيو سيشارك في مؤتمر الأمن في ميونيخ الذي يبدأ في 14 فبراير في ألمانيا، وبالتالي يخطط للسفر إلى المنطقة من ميونيخ لزيارة إسرائيل ودول أخرى في المنطقة.

ومن غير الواضح ما إذا كان روبيو سيزور الضفة الغربية، ويلتقي مع قيادة السلطة الفلسطينية، حيث أشار مصدر فلسطيني إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أخبرت المسؤولين الفلسطينيين بأن روبيو سيزور السلطة الفلسطينية إذا سافر إلى إسرائيل، حسب الموقع.