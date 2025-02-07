نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأمريكي: مقتل عسكري أمريكي و3 متعاقدي دفاع إثر تحطم طائرة بالفلبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مقتل عسكري أمريكي بالخدمة و3 من متعاقدي الدفاع اليوم إثر تحطم طائرة تعاقد عليها الجيش الأمريكي في حقل أرز جنوبي الفلبين.

وقالت القيادة في بيان إن الطائرة كانت تجري مهمة روتينية "لتقديم الاستخبارات والمراقبة والدعم في الاستطلاع بناء على طلب حلفائنا الفلبينيين".

وذكرت أن التحقيق في سبب التحطم ما زال جاريا.

وأكدت هيئة الطيران المدني في الفلبين تحطم طائرة خفيفة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وعلى صعيد متصل، قال أمير جهاد تيم أمبولودتو، وهو ضابط سلامة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، إنه قد تم انتشال جثث لأربعة أشخاص من بين الحطام في بلدة أمباتوان. وقالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ إنه لم يتم إعلان أسماء أفراد الطاقم لحين إخطار أسرهم.

وأفادت ويندي بيتي، المسؤولة الإقليمية للتخفيف من آثار الكوارث لوكالة "أسوشيتد برس" بأنها تلقت تقارير عن مشاهدة السكان لدخان ينبعث من الطائرة وسمعوا انفجارا قبل أن تهوي الطائرة على الأرض على بعد أقل من كيلومتر (نحو نصف كيلومتر) من مجموعة من البيوت الريفية.

وأضافت بيتي أنه لم ترد تقارير بشأن إصابة أي شخص في موقع التحطم أو بقربه، وأن قوات الجيش فرضت طوقا أمنيا حول الموقع الحادث.

وتم نشر قوات أمريكية في معسكر فلبيني جنوبي البلاد منذ عقود للمساعدة في تقديم النصح والتدريب للقوات الفلبينية التي تقاتل مسلحين إسلامويين.