نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكونجرس: إيقاف برامج USAID تهديد كبير للطاقة في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي أن قرار دونالد ترامب بتجميد المساعدات للدول الأخرى في إطار برامج USAID يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا على أمن الطاقة في أوكرانيا، حسب "سيمافور".

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق مساعدات التنمية الخارجية لمدة 90 يوما لتقييم برامج السياسة الخارجية الأمريكية وإعادة النظر فيها. وفي 28 يناير، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تعليق الحكومة الأمريكية للمساعدات سيؤدي على الأرجح إلى تجميد تمويل أوكرانيا لشراء الأسلحة الأمريكية. ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذا ليس المصدر الوحيد للأسلحة لكييف.

وذكرت البوابة نقلا عن كبار ممثلي الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي أن "تجميد إدارة ترامب لتمويل المساعدات الخارجية يشكل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة في أوكرانيا".

كما كتب نفس المصدر، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خصصت ما لا يقل عن 800 مليون دولار لأوكرانيا لشراء وتسليم المحولات وكابلات الطاقة ومولدات الغاز وغيرها من المعدات.

ونقلت البوابة عن مسؤولين غربيين أن "إمدادات معدات الطاقة الطارئة عالقة في بولندا، وأن مئات المغتربين المكلفين بتسليمها يغادرون أوكرانيا لأنهم لا يستطيعون العمل دون تمويل وسيطرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، كما أضاف المصدر أن وقف المساعدات يهدد بتدهور وضع الانقطاعات في المستقبل القريب.

وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، حسب السلطات الروسية، تقف وراءه الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

ويتم تنفيذ الضربات الروسية ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات الغارات الجوية يوميا في المناطق الأوكرانية، وأحيانا تدوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية في مواجهاتها مع القوات المسلحة الأوكرانية لا تهاجم ولا تقصف المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.