نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصراتة الليبية تستعد لإطلاق سفينة إغاثية ثانية إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مدينة مصراتة الليبية لإطلاق سفينة إغاثية ثانية محملة بـ 4000 طن من المواد الغذائية والطبية والمفروشات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقد تم جمع هذه التبرعات من مختلف المدن الليبية، وذلك بتنسيق من بلدية مصراتة وبالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي.

وأفاد مراسل RT في ليبيا بأن السفينة ستبحر نحو ميناء العريش المصري يوم الأحد المقبل، بهدف إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الهلال الأحمر الليبي أكمل جميع الإجراءات اللازمة مع الهلال الأحمر المصري لاستلام شحنة الإغاثة وتأمين دخولها إلى القطاع.

وأشار مراسل RT إلى أن العمل جار حاليا على تجهيز سفينة ثالثة من المقرر أن تنطلق منتصف شهر رمضان، في إطار استمرار الجهود الليبية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها.