نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الجديدة في دمشق تغير اسم مؤسسة كبرى أنشأتها أسماء الأسد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قرارا بتغيير اسم "الأمانة السورية للتنمية" التي أنشأتها أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع ‏إلى "منظمة التنمية السورية" واستئناف عملها.

وقررت الوزارة تشكيل مجلس أمناء جديد لمنظمة التنمية السورية، واعتماد ‏نظامها الداخلي المنبثق عن اللجنة المكلفة فيه، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة، وتوفير إطار قانوني ينظم عملها ويحدد مهامها وصلاحيتها.

وأشارت إلى أن القرارات الجديدة تأتي تأكيدا على التوجه الاستراتيجي القادم للمؤسسة، وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت في ديسمبر الفائت قرارا يقضي بحل مجلس أمناء "الأمانة السورية للتنمية".

والأمانة السورية للتنمية هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري السابق، 2007 وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.