نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام أمريكي: نتنياهو يلتقي اليوم مشرعين أمريكيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهواليوم مشرعين أمريكيين.

وقالت وسائل الإعلام، أن نتنياهو سيسعى خلال اللقاء إلى إقناع المشرعين الأمريكيين بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت القناة 12 العبرية، أمس الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية بدأت في إعداد خطط ميدانية لتهجير سكان قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن المسؤولين في البيت الأبيض يخططون لنقل الفلسطينيين من غزة إلى كل من المغرب وإقليمي " أرض الصومال (صوماليلاند)" و"بونتلاند" الصوماليين اللذين يتمتعان بحكم ذاتي لكنهما غير معترف بهما دوليا كدولتين مستقلتين ذات سيادة.