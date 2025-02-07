نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخطط أمريكي جديد لنقل الفلسطينيين إلى 3 مناطق.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية بدأت في إعداد خطط ميدانية لتهجير سكان قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن المسؤولين في البيت الأبيض يخططون لنقل الفلسطينيين من غزة إلى كل من المغرب وإقليمي " أرض الصومال (صوماليلاند)" و"بونتلاند" الصوماليين اللذين يتمتعان بحكم ذاتي لكنهما غير معترف بهما دوليا كدولتين مستقلتين ذات سيادة.

أشارت القناة العبرية، إلى أن ما يجمع المغرب والإقليمين الصوماليين، هو احتياجهم إلى الاعتراف الأمريكي؛ إذ أن الإقليمين الصوماليين يريدان الاعتراف باستقلالهما، بينما تريد المغرب الاعتراف بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع الجزائر.

كان ترامب قال في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، إن إدارته ترغب في التوصل إلى اتفاق لإعادة توطين فلسطينيي غزة بشكل دائم.ولفت ترامب، إلى أن الفلسطينيين في غزة يمكنهم الذهاب إلى دول أخرى غير الأردن ومصر.وفي وقت سابق، قال ترامب إن الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض الثلاثاء: "هناك مخاطر متعددة في قطاع غزة ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف، الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة، فلا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي".

وأشار ترامب: "لدينا الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة، لكن إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيرًا من العودة إلى القطاع".

وتابع ترامب: "أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة".ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أهالي قطاع غزة قائلا: "لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.وتابع الرئيس الأمريكي، أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة