نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الأوكرانية تعلن استلام مقاتلات "إف-16" من هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف، اليوم الخميس، أن كييف تسلمت طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من هولندا، دون تحديد عددها.

وفي نهاية يناير الماضي، أفاد عميروف بأن هولندا ستنقل دفعة جديدة من مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى القوات الجوية الأوكرانية هذا العام.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني في صفحته على "فيسبوك": "لقد تلقت القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تعزيزات طال انتظارها - أول مقاتلات ميراج 2000 الفرنسية وطائرات إف-16 من مملكة هولندا. والمركبات القتالية الحديثة موجودة بالفعل في أوكرانيا وستشرع قريبا في تنفيذ مهام قتالية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن أولى مقاتلات ميراج الفرنسية وصلت إلى أوكرانيا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز أن أمستردام سلمت إلى كييف الدفعة الأولى من مقاتلات "إف-16" من أصل 24 مقاتلة وعدت بها، كما قامت هولندا بتسليم 18 وحدة من هذه المقاتلات إلى مركز تدريب الطيارين، بمن فيهم الأوكرانيون، في رومانيا.

وفي 1 أغسطس الماضي، ذكرت صحيفة "تايمز" أن أوكرانيا تلقت ست طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من هولندا، ولاحقا في أكتوبر، أكدت الدفاع الهولندية رسميا تسليم أولى مقاتلات "إف-16" إلى كييف، دون تحديد عدد المقاتلات التي تم تسليمها.

وتعهدت هولندا بتزويد أوكرانيا بـ 24 طائرة "إف-16" بشكل إجمالي. ومع ذلك، أشار الجنرال أونو إيشيلسهايم، قائد القوات المسلحة الهولندية، في نوفمبر 2024، إلى أن الحلفاء يجب ألا يزودوا كييف بعدد "كبير جدا" من المقاتلات، وذلك بسبب النقص في الأفراد المؤهلين في القوات الأوكرانية لقيادتها.

من جانبها، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا على الموضوع، مؤكدة أن طائرات "إف-16" لن تشكل "حلا سحريا" قادرا على تغيير مجريات العملية العسكرية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية ستتعامل معها بشكل منهجي.