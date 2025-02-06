العالم اليوم - لبنان.. بدء مشروع لتحويل منزل فيروز إلى متحف

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. بدء مشروع لتحويل منزل فيروز إلى متحف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 10:25 مساءً - أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، الخميس، بدء مشروع لتحويل المنزل الذي نشأت فيه المطربة الشهيرة فيروز في زقاق البلاط ببيروت إلى متحف.

ويشمل المشروع شراء الأرض وترميم المنزل القديم ليصبح متحفا يحتفي بتاريخ فيروز الفني ومسيرتها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث.

كانت جمعيات أهلية لبنانية وشخصيات مجتمعية قد أطلقت هذه المبادرة منذ سنوات ودعت وزراء الثقافة المتعاقبين للموافقة عليه.

وتأتي موافقة وزارة الثقافة اللبنانية بعد سنوات طويلة من إطلاق هذه المبادرة من قبل جمعيات أهلية لبنانية وشخصيات ناشدت وزراء الثقافة المتعاقبين للموافقة عليه.

المشروع المزمع تنفيذه سيعمل على تحويل منزل فيروز إلى متحف أمام زوارها ومحبيها وذلك بعد جمع التمويل الكافي.

ويعتبر هذا المنزل هو المكان الذي نشأت فيه فيروز مع شقيقها جوزيف وشقيقتها الفنانة هدى حداد، قبل أن تغادره العائلة منذ عقود، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.