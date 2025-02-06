العالم اليوم - كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد.. "زوجتى أخذتني للطبيب"

انتم الان تتابعون خبر كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد.. "زوجتى أخذتني للطبيب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 08:18 مساءً - كشف مغني الراب الأميركي كاني ويست، إصابته بمرض التوحد بعد أن سبق تشخيصه بشكل خاطئ باضطراب ثنائي القطب.

وقال ويست في مقابلة مع جاستن لابوي في بودكاست "The Download"، أن زوجته بيانكا سينسوري، كانت السبب في ذلك بعد أن اقترحت عليه إعادة التشخيص.

وقال ويست: "زوجتي أخذتني إلى الطبيب وقالت: شيء ما في شخصيتك لا يبدو كاضطراب ثنائي القطب، وعندما تم التشخيص مجددا، اكتشفت أنني أعاني من حالة من التوحد".

وأضاف أن هذا التشخيص ساعده في فهم سلوكه، مثل تصرفاته في عام 2018 عندما ارتدى قبعة مكتوب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ودافع عن دونالد ترامب.

وقال المغني الأميركي: "عندما يرتدي شخص قبعة ترامب لأنه يحب ترامب بشكل عام، وبعد ذلك عندما يخبره الناس بالتوقف، يتمسك بذلك الرأي أكثر. وهذه هي مشكلتي".

كما أشار ويست إلى أن حياته المهنية ليست سهلة على المقربين منه، لا سيما صديقه ومديره السابق دون سي، قائلا: "كان من الصعب عليه لأنه يحبني، ولا يستطيع التحكم في حساباتي البنكية أو ما أكتب على تويتر".

وبالرغم من اعترافه بالصعوبات المرتبطة بحالته، أشار ويست إلى أن التوحد ليس مرضا عقليا.

وأكد ويست أنه يراقب حالته بشكل دائم للتأكد من عدم وقوعه في نوبات صحية سيئة، وأضاف: "إذا وصلت إلى نقطة السقوط، سأظل في تلك الحالة لمدة قد تمتد من 3 أيام إلى أسبوع".

وأوضح أنه في حال وقوع أحد في حالة صحية سيئة، يجب أن يتم وضعه في مكان بعيد عن الأضواء.