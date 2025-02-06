مصرع طيارين اثنين في تحطم طائرة خفيفة بضواحي موسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 07:28 مساءً - لقي طياران مصرعهما، مساء اليوم، جراء تحطم طائرة خفيفة خلال التدريب بضواحي موسكو.

وقام شهود عيان بتصوير موقع سقوط الطائرة الخفيفة بالقرب من مطار مياتشكوفو في ضواحي موسكو. وتظهر اللقطات تحطم الطائرة في حقل.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية: "تم العثور على موقع تحطم طائرة خفيفة في ضواحي موسكو".

وأضافت: "هبطت طائرة خفيفة ذات مقعدين اضطراريا بالقرب من مطار مياشكوفو أثناء رحلة تدريبية، ولسوء الحظ، لقي شخصان كانا على متنها مصرعهما".

ولم تقع أي أضرار أخرى على الأرض، فيما تم إخماد الحطام المحترق من قبل رجال الإنقاذ الذين وصلوا فورا إلى مكان الحادث.

وتحطمت الطائرة بعد ظهر اليوم، فيما بدأت إدارة التحقيقات الإقليمية التحقيق في ملابسات الحادث.