الكونجرس يتهم ترامب بمساعدة روسيا بعد قراره وقف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 07:28 مساءً - رأى أعضاء الكونغرس الديمقراطيون أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد المساعدات الخارجية في إطار برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بمثابة محاولة لمساعدة روسيا.

وأوضح موقع "سيمافور" نقلا عن عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جين شاهين، أن "تجميد إدارة ترامب لتمويل المساعدات الخارجية يشكل تهديدا عاجلا لأمن الطاقة في أوكرانيا وسيضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا".

وأشار السيناتور جين شاهين إلى أن "وقف تقديم المساعدات الأمريكية إلى كييف قد يمنح روسيا ميزة في المفاوضات المحتملة بشأن التسوية في أوكرانيا".

ووصف وزير الكفاءة الحكومية والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في وقت سابق، "USAID" بأنها منظمة إجرامية وقد "حان وقت موتها"، مؤكدا أن ترامب وافق على إغلاقها.

كما اتهم الرئيس دونالد ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بسرقة مليارات الدولارات من ميزانية الدولة لتمويل بعض وسائل الإعلام.