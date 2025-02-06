الصين ترفض مقترح ترامب بالتهجير القسرى لأهالى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 07:28 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الخميس/، رفضها مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهجير أهالى غزة القسرى خارج القطاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية جو جايكون، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "شنخوا" الصينية، إن غزة مِلك للفلسطينيين، مُشددا على "أن قطاع غزة ليس ورقة للمساومة السياسية، أو فريسة للقوى".

وأشار جايكون إلى أن الحرب تركت غزة مدمرة تمامًا، الأمر الذى يجب أن يدفع المجتمع الدولى إلى تضافر الجهود فى سبيل جعل هذا المكان أفضل وليس أسوأ مما هو عليه، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية المُلحة، وإعادة الإعمار.

وشدد المتحدث أيضًا على دعم الصين لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن "حكم فلسطين هو من حق الفلسطينيين"، مُشيرًا إلى أن هذا هو المبدأ الأساسى الذى يتعين أن يستند إليه حكم غزة بعد نهاية الحرب.

وصرح ترامب فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى واشنطن بأن الولايات المتحدة "ستسيطر" على قطاع غزة عقب إعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك فى الدول المجاورة.