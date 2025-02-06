الدفاع الروسية تعلن صد هجوم مضاد أوكراني في كورسك وتكشف تفاصيله

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 05:27 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت بنجاح لهجوم مضاد شنه الجيش الأوكراني اليوم الخميس باتجاه قريتين في مقاطعة كورسك.

حصيلة خسائر قوات كييف في كورسك تجاوزت 57 ألف فرد

حصيلة خسائر قوات كييف في كورسك تجاوزت 57 ألف فرد

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه صباح اليوم 6 فبراير حاولت التشكيلات المسلحة الأوكرانية تنفيذ عمليات هجومية مضادة في اتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك في مقاطعة كورسك.

واستخدمت القوات الأوكرانية في العملية ما يصل إلى كتيبتين ميكانيكيتين مزودتين بالمدرعات، وشنت مجموعات هجومية للعدو عدة موجات من الهجمات في اتجاه القريتين.

وأشار البيان إلى أن مجموعة القوات "الشمال" تمكنت من اكتشاف العدو في الوقت المناسب، وتقوم وحدات المجموعة بدعم من الطيران بقصف المجموعات الهجومية المعادية، مؤكدا أنه تم صد الهجمات الأوكرانية، وتبقى القريتان تحت سيطرة القوات الروسية.

وحسب البيان، فقد وصلت خسائر العدو في هذه المعارك إلى 6 دبابات، و3 آلات إزالة عوائق، و3 مركبات مشاة قتالية، و14 مركبة قتالية مدرعة.

وذكرت الدفاع الروسية أيضا أن الجيش الأوكراني فقد نحو 205 جنود في محور كورسك خلال الـ24 الماضية، لترتفع ذلك حصيلة خسائره منذ بداية القتال إلى أكثر من 57860 عسكريا، كما أنها تشمل 337 دبابة، و244 مركبة مشاة قتالية، و194 ناقلة جند مدرعة، و1759 مركبة قتالية مدرعة وغير ذلك من الأسلحة والمعدات العسكرية.