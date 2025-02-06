أوربان: الاتحاد الأوروبي يفرض علينا وصف روسيا ”بالمعتدي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 05:27 مساءً - قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية إن قرار الاتحاد الأوروبي يلزمنا بالحديث عن روسيا باعتبارها معتديا.

وأجاب على سؤال حول موقفه من روسيا: "دعونا نترك التقييم للمؤرخين، أنا رجل سياسي، ولدينا قرار للاتحاد الأوروبي، وهو ما يلزمني بالحديث عن "العدوان الروسي". لكن وفي الوقت نفسه، وردا على تعليق الصحافي الاستفزازي حول "العدوان الروسي"، قال أوربان إن هذا هو الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي لا غير.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الهنغاري أيضا إلى أن الغرب، الذي لا يدرك الواقع الجديد للنزاع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسيدفع ثمنا باهظا لقاء ذلك.

يذكر أنه وفي أوائل فبراير، ذكر المدير السياسي لرئيس الوزراء الهنغاري، بالاز أوربان، أن بلاده قادرة على وقف برنامج "التكامل الأوروبي" لأوكرانيا إذا لم يتم الوفاء بضمانات أمن الطاقة التي تم تقديمها لبودابست.

وفي تصريح جريء له، قال أوربان إن الإدارة الأمريكية الجديدة وقيادة الاتحاد الأوروبي تختلفان حول الصراع في أوكرانيا، حيث تؤيد واشنطن وجود تسوية سلمية، في الوقت الذي تريد فيه بروكسل استمرار الحرب.