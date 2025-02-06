غزة: لم يدخل القطاع أي مساكن متنقلة ولا معدات ثقيلة وهناك مماطلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 05:27 مساءً - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أنه لم يدخل القطاع أي مساكن متنقلة ولا أي معدات ثقيلة، موضحا أن هناك تعنتا ومماطلة إسرائيلية في إدخال المعدات إلى المنطقة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني.

وأضاف أن القطاع يعيش مأساة تتفاقم كل لحظة بسبب نقص الإمكانيات.

وقال "على الوسطاء التدخل فورا لإقناع إسرائيل بإدخال معدات ووقود" مؤكدا أن الواقع الإنساني في القطاع مرير والحياة متوقفة بسبب "تعنت الجيش الإسرائيلي".

من جهته، وجه رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، نداء عاجلا إلى المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لتوفير 40 ألف خيمة ووحدة إيواء لسكان مدينة رفح جنوب القطاع، "الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى بعد الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم جراء العدوان الإسرائيلي".

وأكد الصوفي في تصريح صحفي أن الأوضاع الإنسانية في رفح كارثية "حيث يبيت عشرات الآلاف من المواطنين في العراء، وسط ظروف جوية قاسية من أمطار ورياح عاتية زادت من معاناتهم، واقتلعت الخيام المهترئة التي يحتمون بها".

وأشار إلى أن الأرقام الأولية تفيد بأن نحو 90% من الوحدات السكنية في المدينة طالها الدمار، فيما تعرضت حوالي 52 ألف وحدة سكنية للتدمير بنسب متفاوتة.