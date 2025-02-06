موسكو ترد على مرسوم ترامب بشأن الضغط على إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 05:27 مساءً - علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الضغط على إيران، وأكدت أن موسكو ستعزز التعاون مع طهران، والعقوبات ليست عائقا.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نعتزم مواصلة العمل مع أصدقائنا الإيرانيين وتعزيز التعاون المتبادل المنفعة في جميع المجالات لصالح شعوب بلدينا. والضغوط الخارجية والعقوبات لا تشكل عائقا أمام ذلك".

كما أشارت إلى أن العقوبات تحفز الاتصالات الثنائية بين موسكو وطهران وتسرع العمليات المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، معلنا نيته منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وصرح ترامب بأنه وجه مستشاريه بـ "محو" إيران في حال قيام الأخيرة باغتياله.

وبدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن سياسة الضغوط القصوى التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، هي تجربة فاشلة.