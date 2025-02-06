مصرع 17 طفلا إثر اندلاع حريق في مدرسة شمال نيجيريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 05:27 مساءً - لقي ما لا يقل عن 17 طفلا حتفهم إثر اندلاع حريق في مدرسة إسلامية شمال غربي نيجيريا، حسبما قالت وكالة إدارة الطوارئ في البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان إن نحو 100 طفل كانوا في المدرسة عندما اندلع الحريق مساء أمس الأربعاء في منطقة كاورا نامودا بولاية زامفارا.

وأشارت إلى أن 17 طفلا أصيبوا بإصابات خطيرة، ويتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق، من جهتها فتحت السلطات تحقيقا بشأن الحادث اليوم الخميس.

وقدم الرئيس النيجيري بولا تينوبو تعازيه لأسر الضحايا، وحث المدارس على إعطاء الأولوية لسلامة الأطفال.