العالم اليوم - ترامب: سيتم الإفراج عن مزيد من الرهائن لدى حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 05:20 مساءً - أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، بأنه سيتم الإفراج عن مزيد من الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بواشنطن. وقال ترامب "شهدنا نتائج مذهلة قبل أيام من تولي منصبي حيث نجح فريفي في التفاوض على وقف إطلاق النار في غزة".

وجدد الرئيس الأميركي قوله بسعي إدارته إلى وقف حرب غزة.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، ولن تكون هناك حاجة إلى جنود أميركيين في القطاع.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع فرق تطوير من أنحاء العالم للتشييد في قطاع غزة.

وأضاف أن "أميركا ستبدأ ببطء وحرص في بناء ما سيصبح أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير في غزة".