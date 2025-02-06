العالم اليوم - إيران: التحقق من عدم تطويرنا أسلحة نووية "سهل"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 05:20 مساءً - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إن التأكد من أن طهران لا تطور أسلحة نووية أمر سهل.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بزشكيان قوله إنه سيكون من السهل التحقق من أن إيران لا تطور أسلحة نووية، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع طهران.

وأوضح بزشكيان في لقاء بثه التلفزيون مع سفراء أجانب في طهران أن "إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي لأن القتل الجماعي للأبرياء محرم في عقيدة الجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "التحقق (من برنامجنا النووي) مهمة سهلة، جاؤوا وتحققوا في كل مرة أرادوا فيها فعل ذلك، ويمكنهم أن يأتوا للتحقق 100 مرة أخرى".

كان ترامب قد قال، أمس الأربعاء، إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع إيران.

وخلال ولايته الأولى في 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015 وأعاد فرض العقوبات التي شلت اقتصاد البلاد.

ودفعت هذه الإجراءات القاسية طهران إلى انتهاك القيود النووية التي يفرضها الاتفاق.

وتأتي تصريحات بزشكيان بعد يوم من تصريح مسؤول إيراني كبير لرويترز بأن إيران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل النزاعات.