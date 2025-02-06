نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يصدر بيانًا عاجلًا إلى سكان لبنان.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إعلانا عاجلا إلى سكان لبنان وخص به الجنوب حول تمديد فترة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".

وأضاف أن "جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن كل من يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في 27 يناير المنصرم، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير الجاري، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر 2023.

ويعني هذا التمديد منح إسرائيل مهلة حتى 18 فبراير لإكمال انسحاب قواتها من جنوب لبنان، بدل الموعد الذي كان محددا في 26 يناير الماضي، بموجب اتفاق أمهلها 60 يوما.

وفي 27 نوفمبر 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.