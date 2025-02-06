العالم اليوم - تحطم طائرة تابعة للجيش الأميركي في جنوب الفلبين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 04:23 مساءً - تحطمت طائرة تابعة للجيش الأميركي في حقل أرز بجنوب بالفلبين، يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها، وفقًا لتصريحات من سفارة الولايات المتحدة ومسؤولين فلبينيين.

وأكدت هيئة الطيران المدني الفلبينية تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة ماجويندناو ديل سور، دون تقديم تفاصيل أخرى على الفور.

ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدثة باسم السفارة الأميركية، كانيشكا جانجوبادهياي، إن الطائرة التي تحطمت في المقاطعة الجنوبية كانت تحت عقد مع الجيش الأميركي، مضيفة أن قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ التابعة للولايات المتحدة ستُصدر بيانًا أكثر تفصيلاً حول حادث تحطم الطائرة.

وتم انتشال جثث أربعة أشخاص يبدو أنهم من جنسيات أجنبية من حطام الطائرة في بلدة أمباتوان، وفقًا لما ذكره أمير جهاد تيم أمبولودتو، مسؤول السلامة في مقاطعة ماجويندناو ديل سور.

وأفاد مسؤولون محليون بأن جاموس ماء كان في المكان قُتل أيضًا نتيجة تحطم الطائرة.

وتنتشرالقوات الأميركية منذ عقود في معسكر عسكري فلبيني في جنوب البلاد لتقديم المشورة والتدريب للقوات الفلبينية التي تحارب المسلحين.

وتعتبر هذه المنطقة موطنًا للأقلية المسلمة في دولة يغلب عليها الرومان الكاثوليك.