بنما تنفي إعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور القناة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 08:29 صباحاً - نفت هيئة قناة بنما، إعفاء السفن الحكومية الأمريكية من رسوم المرور، بعد إعلان وزارة الخارجية في الولايات المتحدة أن سفنها تستطيع الآن العبور دون رسوم.

وأعلنت هيئة قناة بنما، في بيان أوردته "فرانس برس"، والتي تملك سلطة تحديد الرسوم لعبور القناة، أنها لم تُجر أي تعديلات على هذه الرسوم.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية، أنَّ السفن التابعة لحكومتها يمكنها الآن عبور قناة بنما دون أن تدفع أية رسوم.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيانٍ نُشر عبر حسابها على منصة "إكس"، وأورده موقع "أكسيوس"، إنَّ هذا الأمر يوفر ملايين الدولارات على الحكومة الأمريكية سنويًا.

ويأتي هذا الإعلان، بعد أيام قليلة من توجه وزير الخارجية ماركو روبيو إلى بنما، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

والتقى روبيو، الأحد الماضي، رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، لمناقشة المخاوف المتعلقة بالشركات الصينية، التي قد تؤثر على وصول السفن الأمريكية إلى قناة بنما، وكذلك بحث قضايا الهجرة في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في خطاب تنصيبه أن واشنطن تعتزم استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها سُلِّمت إلى بنما، لكنها أصبحت الآن تحت النفوذ الصيني.

كما اتهم بنما بمعاملة السفن الأمريكية، بما في ذلك السفن العسكرية، بشكل غير عادل، وزعم أن الولايات المتحدة تواجه رسومًا جمركية مفرطة لاستخدام القناة.