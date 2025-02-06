العالم اليوم - العالم يشهد "شهر يناير" الأعلى حرارة على الإطلاق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 08:22 صباحاً - قال باحثون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن يناير الماضي كان "شهر يناير" الأعلى حرارة على الإطلاق، ليتواصل بذلك تسجيل سلسلة من درجات الحرارة المتطرفة.

وأضافت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، في نشرتها الشهرية أن شهر يناير واصل سلسلة من درجات الحرارة الاستثنائية، إذ شهد 18 من آخر 19 شهرا متوسط درجة حرارة عالمية تزيد بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن ما قبل الثورة الصناعية.

وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية في يناير أعلى 1.75 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكان علماء قالوا في يناير الماضي إن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأكدت خدمة كوبرنيكوس هذا الأمر، وأشارت إلى أن تغير المناخ يدفع درجة حرارة الكوكب إلى مستويات لم يشهدها البشر من قبل في العصور الحديثة.