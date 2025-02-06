العالم اليوم - "رحلة" كانت نقطة تحول.. من أين أتت خطة ترامب بشأن غزة؟

انتم الان تتابعون خبر "رحلة" كانت نقطة تحول.. من أين أتت خطة ترامب بشأن غزة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 04:21 صباحاً - كشف تقرير لـ"سي إن إن"، أن فكرة خطة دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وسيطرة الولايات المتحدة عليه "نشأت من الرئيس الأميركي نفسه".

وحسب الشبكة الإخبارية الأميركية، فإن هذا المقترح يهدف إلى "إحياء قضية اعتبرها ترامب ميتة، في ظل عدم وجود مقترحات بديلة"، وذلك بعد دمار هائل لحق بقطاع غزة من جراء الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا.

واعتبر مسؤولون أميركيون أن "هذا يعد تأكيدا على أن الأفكار السياسية لترامب غالبا ما تبدأ من رأسه، لا من خلال الخبراء الذين يستعين بهم البيت الأبيض".

وكانت الخطة بمثابة صدمة لمعظم المقربين من ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي كان في غواتيمالا وسمع الفكرة لأول مرة أثناء مشاهدته المؤتمر الصحفي لترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على شاشة التلفزيون.

كما "لم يعرف أحد المستشارين بشأن قضايا الشرق الأوسط شيئا عن الاقتراح حتى طرحه ترامب خلال المؤتمر الصحفي"، وفق "سي إن إن".

لكن آخرين قالوا إن ترامب عرض الفكرة في الأيام التي سبقت زيارة نتنياهو، وذلك بعد عودة مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف من زيارة إلى غزة الأسبوع الماضي.

وحسب المصادر، فإن ويتكوف عاد من غزة إلى واشنطن بـ"انطباع رهيب عن الدمار الذي شهده قطاع غزة، ونقل إلى ترامب ثم إلى الصحفيين في وقت لاحق، وجهة نظر مفادها أن غزة لم تعد صالحة للسكن".

وقالت مصادر مقربة من البيت الأبيض إن زيارة ويتكوف لقطاع غزة ووصفه لحالته كان "نقطة تحول" بالنسبة لترامب، حيث ترك لديه انطباعا مهما، حتى أصبح الرئيس الأميركي "مشغولا بالأمر".

والأربعاء قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات، إن ترامب كان يروج لهذه الفكرة، ومع ذلك فقد اعترفت أن الخطة لم تحظ بالطابع الرسمي حتى عبر عنها ترامب في المؤتمر الصحفي، الثلاثاء.

وقالت ليفات: "كُتبت الخطة في تصريحات الرئيس عندما كشف عنها للعالم".

وقال مسؤول أميركي إن مستشاري ترامب المقربين، مثل مستشار الأمن القومي مايك والتز وويتكوف، كانوا على علم بأن ترامب يخطط لطرح الاقتراح، الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن والتز وويتكوف ناقشا الفكرة مع نتنياهو مساء الإثنين.