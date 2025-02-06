العالم اليوم - وزير الدفاع الأميركي: مستعدون لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 فبراير 2025 01:22 صباحاً - قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، إن وزارته مستعدة لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال خلالها إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع وتعيد تطويره.

وأضاف هيغسيث قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر البنتاغون: "أود أن أقول فقط فيما يتعلق بمسألة غزة، إن تعريف الجنون هو محاولة تكرار الأمر ذاته".

وتابع: "الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة وديناميكية لحل المشاكل التي بدت مستعصية. نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات".

وقال البيت الأبيض في وقت سابق من الأربعاء، إن ترامب لم يلتزم بنشر قوات أميركية في غزة كجزء من اقتراحه للسيطرة الأميركية على القطاع الفلسطيني.

وأثارت فكرة ترامب إدانة دولية وبعض المعارضة من الجمهوريين في الكونغرس، الذين أيدوا إلى حد كبير مبادرات سابقة لترامب تتعلق بالداخل والخارج.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيمضي قدما في اقتراحه أم أنه يتخذ موقفا متطرفا كاستراتيجية للمساومة، كما فعل في قضايا أخرى.

وقال هيغسيث إن البنتاغون سيسعى جاهدا لتزويد إسرائيل بالأسلحة التي لم يتم توريدها من قبل، التي "قد تفيد في القضاء على الأعداء المتطرفين"، وفق تعبيره.

وأصدر ترامب تعليماته للجيش الأميركي برفع الحظر الذي فرضه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام) إلى إسرائيل.

وتستطيع هذه القنبلة اختراق الخرسانة السميكة والمعادن، مما يخلق دائرة انفجار واسعة.

والعام الماضي ذكرت "رويترز" أن إدارة بايدن أرسلت الآلاف من هذه القنابل إلى إسرائيل، بعد هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023، لكنها علقت شحنة واحدة.