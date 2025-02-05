العالم اليوم - أسعار السيارات في مصر ضحية "حرب ترامب التجارية"

انتم الان تتابعون خبر أسعار السيارات في مصر ضحية "حرب ترامب التجارية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:22 مساءً - تثير الحرب التجارية، المتمثلة في الرسوم الجمركية الأميركية، والرسوم المضادة من جانب الصين، حالة من القلق في أسواق السيارات المصرية، خوفا من تأثيرها على أسعار السيارات والمركبات في مصر.

وفي هذا السياق، يوضح خبير السيارات أيمن عبدالجليل، أن الأثر سيكون كبيرا ومن المحتمل أن ترتفع أسعار السيارات في مصر بشكل كبير، لأن عمليات التصنيع لم تعد مقتصرة على دولة واحدة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الأمر لا ينطبق على عمليات صناعة السيارات فحسب، لأن هناك صناعات أخرى تدخل دائرة الخطر، مثل المحمول، إذ أن الواقع يشير إلى إمكانية تصنيع أجزاء من السيارة أو الهاتف المحمول في أكثر من دولة.

وأوضح أن سيارات فورد الأميركية على سبيل المثال، يتم تصنيع بعض أجزائها في الصين لانخفاض التكلفة، كما نقلت الصين بعض مصانعها إلى المكسيك، والرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهدفت الصين حاليا، ومن المتوقع أن تؤثر على المكسيك بعد شهر من الآن.

وبحسب الخبير في مجال السيارات، من المحتمل أن تؤثر هذه الرسوم الجمركية على أسعار السيارات في مصر، التي ستشهد زيادة كبيرة، لأن الرسوم سيتم فرضها على المنتجات الصينية، وكذلك المنتجات الأميركية في المقابل، وتشمل قطع الغيار، التي سترفع سعر المنتج النهائي بعد تصنيعه، وتصديره.

وتابع: "مصر تستورد أعدادا كبيرة من السيارات الصينية، أو السيارات الأميركية المصنوعة في الصين، وفرض بكين رسوما جمركية إضافية على الواردات الأميركية سيرفع تكلفة التصنيع، وهو ما يحدث في المقابل أيضا، حيث ستزيد تكلفة كل قطع الغيار الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، بعد تطبيق الجمارك عليها.

التجميع المحلي

في المقابل، يرى الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر المهندس خالد سعد، أن قطاع صناعة السيارات في مصر لن يتأثر بالحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة في الصين، وخاصة فيما يتعلق بفرض أميركا رسوما جمركية إضافية على الصين.

كما نفى سعد، في تصريحات لـ"دوت الخليج" أن يؤدي الرد الصيني إلى أزمة سواء في مجال صناعة أو تجارة السيارات في مصر، لأن المعني بهذه الحرب التجارية هما واشنطن وبكين فقط، بينما لا تعد مصر طرفا في الأزمة.

ولفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن السوق المصري قد يشهد أزمة في حالة وجود قرارات من جانب ترمب تجاه القاهرة، ولكن هذا لم يحدث، والسوق مستقرة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بأسعار السيارات الجديدة.

وبرر سعد وجهة نظره بأن عددا من طرازات السيارات الجديدة يجري حاليا تجميعها محليا، وما تزال عمليات التجميع مستمرة، وهو ما سينعكس على أسعارها في المستقبل القريب، ويجعل القاهرة سوقا مهما للمنافسة على المستوى الإقليمي، على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها أسعار السيارات مؤخرا.

بدوره، يؤيد الخبير الاقتصادي المتخصص في الصناعات المحلية عصام رشاد، أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستؤثر على كل دول العالم ولكن بنسب مختلفة، خاصة أن الدولتين تعدان أكبر اقتصادين في العالم، ومن ثم لهما أذرع في كل الدول.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "أي رسوم جمركية على الواردات الصينية إلى أميركا، سيتم تعويضها من خلال رفع أسعار المنتجات نفسها، وكل المصدرين سيسعون إلى توحيد أسعار المنتجات المصدرة، وخاصة قطع غيار السيارات والهواتف المحمولة والخلايا الطاقة الشمسية"، مرجحا تأثر أسعار السيارات في مصر بتلك الإجراءات.