العالم اليوم - العراق: إيقاف المساعدات الأميركية يؤثر على مخيم عائلات داعش

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:22 مساءً - قالت وزيرة الهجرة والمهاجرين العراقية، إيفان فائق، إن قرار إيقاف الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية سيؤثر بشكل مباشر على مخيم الهول في شمال سوريا وبرامج إعادة تأهيل أسر تنظيم داعش".

وأضافت فائق في مقابلة خاصة مع "دوت الخليج": "استطعنا إعادة 11 ألف شخص من مخيم الهول إلى العراق ودمجنا 9 آلاف منهم في المجتمع ولا يزال 17 ألف نزيل في مخيم الهول".

وكشفت الوزيرة أن "نساء الدواعش ممن اشتركن في عمليات تعنيف ضد النساء العراقيات لم يطلبن العودة حتى الآن".

وأوضحت أن الحكومة العراقية لديها قلق كبير من مساعي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، من تفكيك مخيم الهول.

من جهة أخرى أكدت الوزيرة أن "الحكومة العراقية قدمت موقفا استثنائيا للأشقاء في لبنان باستقبال المئات منهم و إعادة 90 في المائة ممن كانوا في العراق إلى لبنان بعد نهاية الحرب".

وأوضحت أن "قرار الحكومة العراقية استقطاع جزء من مرتبات المتقاعدين و الموظفين العراقيين لمساعدة لبنان و غزة قرار طوعي و غير إجباري".