وزير خارجية تركيا: اقتراح تهجير سكان غزة مضيغة للوقف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:40 مساءً - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الفكرة التي طرحت مؤخرا لإجلاء الفلسطينيين قسرا من غزة غير مقبولة

واعتبر أن اقتراح تهجير سكان غزة مضيعة للوقت ومن الخطأ طرحه للمناقشة.

وفي سياق آخر، أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن وسائل إعلام فلسطينية، قولها إن اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أعلنت استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.