رئيس مجلس النواب الأمريكي: سنبحث قضية غزة مع نتنياهو وندعم مبادرة ترامب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:39 مساءً - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قوله إنه سيبحث قضية قطاع غزة والأزمة فيه، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه يدعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بقطاع غزة، مشددا على أن ترامب يتخذ مواقف جريئة وحاسمة لإقرار السلام في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أعلنت استشهاد طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.