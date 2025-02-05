العالم اليوم - مصر.. قرارات ترامب تنعكس على أسعار الذهب المحلية

انتم الان تتابعون خبر مصر.. قرارات ترامب تنعكس على أسعار الذهب المحلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 07:32 مساءً - ارتفع سعر الذهب في الأسواق العالمية، الأربعاء، وانعكس ذلك على الأسواق المصرية بعد انخفاضه لشهرين متتاليين، وفقا لما أفادت به شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية.

يأتي هذا الارتفاع انعكاسا لمخاوف عالمية من حروب اقتصادية غالبا ما يترتب عليها اللجوء للمعدن الأصفر كملاذ آمن.

من جانبه قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات المصرية إن الذهب ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة عالميا انعكست على سعر الذهب في السوق المحلي حيث وصل السعر العالمي إلى 2880 دولار للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 خلال التعاملات المسائية تقلبات ملحوظة، وسط تأثر السوق المحلي بتطورات متسارعة في البورصات العالمية، ما أثار حالة من عدم الاستقرار لدى المستثمرين والتجار. وسجَّل عيار 24 أعلى مستوى له عند 4,586 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 4,013 جنيهًا، وتراجع عيار 18 إلى 3,440 جنيهًا، فيما هبط عيار 14 إلى 2,675 جنيهًا للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فقد حافظ على ارتفاعه، مسجلًا 32,096 جنيهًا.

وأضاف واصف لسكاي نيوز عربية أن الارتفاع جاء بفعل فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية من جانب الولايات المتحدة ما قد يشكل منحنى تضخميا جديدا بالأسواق الأميركية.

وأوضح أن فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مؤجلة لمدة 30 يوما على الدول المجاورة للولايات المتحدة وهي كندا والمكسيك بنسبة تصل إلى 25 بالمئة ساهم في هذا الارتفاع.

كما أشار إلى أن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران كان له دور بارز في ارتفاع أسعار الذهب.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن "كل هذا أدى إلى لجوء المستثمرين في البورصات العالمية إلى اللجوء إلى ملاذ استثماري آمن وهو الذهب والمعادن الثمينة بوجه عام".