النيابة الروسية: الإنتربول كفّ البحث عن المطلوبين لروسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:31 مساءً - أعلن سيرغي بلوخوف رئيس الإدارة القانونية في النيابة العامة الروسية أن الإنتربول كفّ البحث عن المطلوبين للعدالة في روسيا.

وقال بلوخوف خلال مشاركته في "منتدى المعلومات 2025": "لا تزال مشكلة التفاعل مع الإنتربول قائمة في ظل الإجراءات التقييدية التي فرضها قرار اللجنة التنفيذية للإنتربول في مارس 2022 بشأن الرسائل والإخطارات المقدمة بناء على مبادرات من أجهزة الأمن الروسية. ولا يزال الإنتربول يوقف بشكل أحادي البحث الدولي عن المتهمين والمحكوم عليهم الذين يتم البحث عنهم من قبل أجهزة الأمن الروسية".

وأضاف أن أسباب حذف المعلومات من سجلات الإنتربول تتمثل في طلبات المطلوبين ومحاميهم المقدمة إلى لجنة مراقبة الملفات.

وقال بلوخوف: "للأسف، لدينا العديد من هذه الحالات".