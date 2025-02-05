المكسيك: لن نسمح لواشنطن بإرسال مواطنينا إلى جوانتانامو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:31 مساءً - قال وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي إن بلاده لن تسمح للحكومة الأمريكية بإرسال المهاجرين المكسيكيين إلى معسكر الاعتقال في خليج غوانتانامو بكوبا.

وقال دي لا فوينتي إن المكسيك تفضل استقبال المهاجرين مباشرة، مشيرا إلى أن الحكومة المكسيكية أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى السفارة الأمريكية في المكسيك لشرح موقفها.

ويأتي ذلك بعد أن قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إدارة ترامب بدأت نقل المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الولايات المتحدة إلى خليج غوانتانامو، على الرغم من أنها لم تحدد جنسيات الأشخاص الذين كانوا على متن تلك الرحلات.

وقال ليفيت: "يمكنني أن أؤكد أيضا أن أولى الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى خليج غوانتانامو تقل مهاجرين غير شرعيين جارية اليوم".

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع معسكر الاعتقال لاستيعاب ما يصل إلى 30 ألف "أجانب مجرمين غير شرعيين". وتعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية لانتقادات في جميع أنحاء العالم بسبب انتهاكاتها اللاإنسانية وتعذيبها للمعتقلين، بما في ذلك أساليب الاستجواب.

ووفقا للبنتاغون، فإن إحدى الرحلات الجوية من فورت بليس إلى خليج غوانتانامو تحمل على متنها ما يقرب من اثني عشر مهاجرا.

وغادرت رحلة إضافية الولايات المتحدة يوم الاثنين. سيتم احتجاز المهاجرين في معسكر الاعتقال الذي تم إنشاؤه للمحتجزين في أعقاب أحداث 11 سبتمبر. وسيتم فصل المهاجرين عن المحتجزين الخمسة عشر الذين كانوا هناك بالفعل، بما في ذلك المخططون للهجوم الإرهابي عام 2001.