إيطاليا.. سلسلة هزات أرضية تضرب منطقة نابولي البركانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 05:31 مساءً - ضربت سلسلة هزات أرضية المنطقة المحيطة بمدينة نابولي في جنوب إيطاليا صباح اليوم الأربعاء، حسب المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.

وقال المعهد إن قوة الزلزال بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع في حقول فليجريان وهي منطقة بركانية للغاية، في غرب المدينة حوالي الساعة التاسعة صباحا.

وبحسب التقارير الأولية، لم يتسبب الزلزال في أي إصابات أو أضرار كبيرة، ولكن تم الشعور به بوضوح. وعلقت العديد من المدارس الفصول الدراسية كإجراء احترازي.

وتعرضت حقول فليجريان وهي أكبر بركان نشط في أوروبا، لزلازل متكررة لبعض الوقت وصدر إنذار باللون الأصفر لها منذ أكثر من 10 سنوات، والذي يدعو للحذر.

وفي مايو 2024، اهتزت المنطقة بسبب أعنف زلازل ضربت البلاد منذ 40 عاما، وبلغت قوة أقوى تلك الزلازلا 4.4 درجة.

وعقب زلازل مايو، أدخلت الحكومة الإيطالية تدابير جديدة للتعامل مع المخاطر الزلزالية، بما في ذلك تحسين حماية المباني، وأعلنت عن خطط لإخلاء محتمل للمنطقة.