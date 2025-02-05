إستونيا تخطر مواطنيها حاملي الجنسيات الأجنبية بالتخلي عنها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 05:31 مساءً - أخطرت السلطات الإستونية أكثر من 60 مواطنا يحملون جنسيات أجنبية بضرورة التخلي عنها أو عن الجنسية الإستونية.

ونقل موقع "ERR" عن أنيكا كارم خبيرة مجلس الشرطة وحرس الحدود قولها: "حتى الآن، تلقى أكثر من 60 شخصا إخطارات تفيد بأن وضع جنسيتهم يتطلب توضيحا.. حيث نبلغ الأشخاص بأنه يتعين عليهم الاختيار. ويتم منحهم موعدا نهائيا محددا لذلك، كما نبلغهم أيضا أنه إذا لم يتخذ الشخص قرارا في الوقت المحدد، فإنه، وفقا للقانون، سيفقد الجنسية الإستونية تلقائيا".

وأكد مجلس الشرطة وحرس الحدود أن هذا لا ينطبق فقط على حاملي الجنسية الروسية، بل يسري على جميع حاملي الجنسيات الأجنبية.

ورجح الخبراء أن يكون مثل هذا الإجراء دليلا واضحا على أن إدارة الهجرة ليس لديها إحصاءات محددة حول حاملي الجنسيات الأجنبية في إستونيا.