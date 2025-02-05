البيت الأبيض: نحن بحاجة لتعويض الأموال التي أنفقناها على أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 05:31 مساءً - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز إن الولايات المتحدة تحتاج إلى المعادن النادرة من أوكرانيا، لتعويض الأموال التي أنفقتها على دعمها.

وأضاف: "كما قال الرئيس ترامب، يتعين على الولايات المتحدة سداد أي أموال تنفقها أو أنفقتها لمساعدة أوكرانيا".

وقال هيوز إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع جرت مناقشات في الولايات المتحدة حول كيفية ضمان هذا السداد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه يتوقع إبرام اتفاق مع كييف، حيث يجب على السلطات الأوكرانية ضمان إمدادات المعادن الأرضية النادرة مقابل الحصول على مساعدة مالية وعسكرية من واشنطن.

وكما كتبت صحيفة "فايننشال تايمز"، تعترف كييف بأن هذا يتماشى وإحدى نقاط "خطة النصر" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي، والتي تتعلق بوصول الشركات الأمريكية إلى الرواسب المعدنية في أوكرانيا، بما في ذلك الغرافيت والتيتانيوم والليثيوم.

ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن مثل هذا الاقتراح من كييف يعني أنها مستعدة لتسليم جميع الموارد الطبيعية الأوكرانية إلى ملكية أسيادها الغربيين.

وتعليقا على الوضع، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن خطط ترامب بشأن المعادن الأرضية النادرة تمثل عرضا تجاريا "لشراء المساعدة". وفي رأيه، فإن أفضل شيء بالنسبة لواشنطن هو عدم مساعدة كييف على الإطلاق، وبالتالي المساهمة في إنهاء النزاع.