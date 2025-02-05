اتفاق أميركي مكسيكي على تعليق الرسوم الجمركية ونشر جنود على الحدود

مكسيكو سيتي ـ العُمانية: اتفقت المكسيك والولايات المتحدة الأميركية على تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على السلع الواردة من مكسيكو سيتي لمدة شهر.

وكان ترامب قد فرض السبت الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمائة على السلع من المكسيك وكندا، كما فرض رسومًا بنسبة 10بالمائة على الواردات من الصين، وتلقت واردات الطاقة من كندا رسومًا جمركية أقل بنسبة 10بالمائة، كما أشار أيضًا إلى أن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي ستفرض بعد ذلك.

وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن الولايات المتحدة وافقت على تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على السلع من بلادها لمدة شهر.

وأضافت أن بلادها ستعزز على الفور الحدود الشمالية بعشرة آلاف من أفراد الحرس الوطني لمنع تهريب الممنوعات من المكسيك إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على منع تهريب الأسلحة متطورة القدرات إلى المكسيك. ومن جهته أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث مع رئيسة المكسيك واتفقا على التعليق الفوري للرسوم الجمركية المتوقعة مدة شهر واحد، على أن تجرى خلال تلك الفترة مفاوضات برئاسة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ويشارك فيها وزيرا الخزانة سكوت بيسنت، والتجارة هوارد لوتنيك، وممثلون رفيعو المستوى من المكسيك.

وأشار ترامب إلى تطلعه إلى المشاركة في هذه المفاوضات مع رئيسة المكسيك مع محاولة التوصل إلى ما وصفه بـ«صفقة» بين البلدين.