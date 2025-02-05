15 أسيرا محررا يصلون تركيا

القدس المحتلة ـ وكالات: أفاد مكتب إعلام الأسرى بوصول صباح أمس 15 أسيرًا فلسطينيًّا محررًا إلى تركيا ضمن صفقة التبادل «طوفان الأحرار» بين فصائل المقاومة والاحتلال.
وسيتم بالمرحلة الأولى نقل 15 فلسطينيًّا مبعدًا إلى تركيا، عبر مصر عن طريق جهاز الاستخبارات التركي.
وفي الثاني من فبراير الجاري، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين وصول دفعة من الأسرى المبعدين إلى القاهرة، ضمن المرحلة الأولى لصفقة «طوفان الأحرار».
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