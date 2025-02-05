لبنان يشتكي إسرائيل فـي مجلس الأمن

بيروت ـ وكالات: رفعت الخارجية اللبنانية شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خلفية خروقات إسرائيلية متكررة للقرار الدولي 1701، وإعلان وقف إطلاق النار.

وفي الشكوى، أدرجت وزارة الخارجية سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية منذ دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، موضحة أن «إسرائيل استمرت في تنفيذ اعتداءات برية وجوية على الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى تدمير منازل وأحياء سكنية في المناطق الحدودية، كما سجلت حالات خطف لمواطنين لبنانيين بينهم أفراد من الجيش، إضافة إلى استهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن استشهاد نحو 24 مدنيًّا وإصابة أكثر من 124 آخرين».

وأشارت الشكوى أيضا إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش واعتداءاتها على الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يقومون بتغطية الأحداث في المنطقة، كما تم التطرق إلى قيام إسرائيل بإزالة خمس علامات محددة على «الخط الأزرق»، وهو خط الانسحاب المتفق عليه بموجب القرار 1701، وهو ما يعَد انتهاكًا واضحًا للقرار وتهديدًا للسيادة اللبنانية.