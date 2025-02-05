غزة منطقة منكوبة وشهداء حرب الإبادة أكثر من 61 ألفا

تواصل العدوان بالضفة ونزوح 1500 عائلة من مخيم طولكرم

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزَّة، سلامة معروف، أن القطاع تحول إلى «منطقة منكوبة» نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرًا، مخلِّفةً دمارًا هائلًا في البنية الأساسية وخسائر بشرية غير مسبوقة.

وكشف معروف، خلال مؤتمر صحفي عن ارتفاع عدد شهداء حرب الإبادة إلى 61 ألفًا و709 شهداء، بينهم 17 ألفًا و881 طفلًا و214 رضيعًا.

وأشار أيضًا إلى أن 47 ألفًا و487 جثة وصلت إلى المستشفيات، فيما لا يزال هناك 14 ألفًا و222 مفقودًا عالقين تحت الأنقاض. كما لفَتَ إلى أن 38 ألف طفل تيتموا، فيما اغتال الاحتلال 1155 من الكوادر الطبية و205 صحفيين و194 من عناصر الدفاع المدني. وأوضح معروف أن أكثر من مليوني فلسطيني تعرضوا للنزوح القسري، بعضهم نزح أكثر من 25 مرة في ظروف تعاني من انعدام الخدمات الأساسية.

كما أكد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 6 آلاف فلسطيني، مشيرا إلى مقتل العشرات منهم تحت التعذيب داخل السجون.

وأوضح المكتب أن 8% من سكان غزَّة كانوا ضحايا بشكل مباشر لحرب الإبادة، وهو «أمر لم يسبق له مثيل في التاريخ» حيث لم تشهد أبشع الحروب والمجازر المرتكبة على مر العصور مثل هذه الجريمة، حسب المتحدث.

وأشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 9 آلاف و268 مجزرة خلال العدوان، أدت إلى إبادة كاملة لألفين و92 عائلة من السجل المدني، بينما قتل الاحتلال 4 آلاف و889 أسرة لم يُبق منها سوى فرد واحد فقط، في جرائم وصفها المكتب الحكومي بأنها تطهير عرقي ممنهج.

في غضون ذلك تواصلت الخروقات الاسرائيلية في اليوم السادس عشر لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزَّة موقِعةً عددًا كبيرًا من الجرحى.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صباح أمس بشكل متقطع من محور فيلادلفيا صوب المناطق الجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزَّة.

وكان خمسة أصيبوا بينهم طفل في قصف جوي على مركبة كانت تحاول المرور عبر شارع الرشيد فيما اصيب عدد إثر إلقاء طائرات الكود كابتر قنبلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة. في الضفة الغربية المحتلة واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم الثامن على التوالي، وسط الدفع بمزيد من آليَّاتها العسكرية، ومداهمة المنازل، وتخريبها وإجبار سكانها على النزوح، واعتقال الشبان.

وقال محافظ طولكرم اللواء الدكتور عبد الله كميل إن تقريبًا 48% من سكان مُخيَّم طولكرم أجبروا على النزوح.

وأشار كميل إلى أن حوالي 1500 عائلة نزحت من مُخيَّم طولكرم. ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مُخيَّم جنين لليوم الـ14، في حين اندلعت اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة طمون جنوبي طوباس، وتوعد رئيس أركان الاحتلال الجديد الفلسطينيين بالفناء.