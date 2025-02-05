العالم اليوم - المشهور الغامض.. وفاة الفنان المصري صالح العويل

انتم الان تتابعون خبر المشهور الغامض.. وفاة الفنان المصري صالح العويل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 04:26 مساءً - توفي الفنان المصري، صالح العويل عن عمر ناهز 78 عاما داخل أحد المستشفيات حسبما أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي.

وسبق أن تعرض العويل لجلطة في المخ في مسلسل جودر 23 المقرر عرضه في رمضان 2025.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد عانى الفنان صالح العويل منذ فترة من أزمة صحية شديدة، إذ تم حجزه في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، لمعاناته من وجود مياه زائدة على الرئة، وصعوبة في التنفس، دخل على إثرها في غيبوبة تامة.

واشتهر العويل باﻷدوار الثانوية في عشرات اﻷفلام، بدأ العمل في السينما منذ حقبة الستينات من خلال فيلم اللص والكلاب، من أفلامه اﻷشرار، ومضى قطار العمر، البريء، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو .

ولد صالح العويل في 19 مارس 1946 بمحافظة الشرقية، ويقيم حاليا في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية.

من أشهر أعماله بالشخصيات السينمائية مثل شخصية سائق الأتوبيس الذي عمل حادثة في فيلم ضد الحكومة، وشاويش السجن الحربي في فيلم البريء، وأحد أفراد عصابة البروفيسور في فيلم الشيطانة التي أحبتني وفرد العصابة في فيلم العميل رقم 13، وعسكري السجن في فيلم حنفي الأبهة، والمسجون في فيلم ومضى قطار العمر.

ظهر العويل في عدد كبير من أشهر الأفلام السينمائية بداية من فيلم اللص والكلاب مع شكري سرحان وشادية، كما شارك في عدد كبير من الأفلام مع كبار النجوم ومنهم فريد شوقي في كلمة شرف وضاع العمر يا ولدي، ومحمود عبد العزيز أبناء وقتلة، وأحمد زكي في الإمبراطور ومستر كاراتيه وحسن اللول، ونور الشريف في كتيبة الإعدام و”13 أشغال” ولهيب الانتقام ومحمود ياسين في الرصاصة لا تزال في جيبي وبدوروالخيط الرفيع، وعادل إمام الذي شارك معه في عدد كبير من الأفلام ومنها المولد، والحريف وعصابة حمادة وتوتو واحنا بتوع الأتوبيس وجزيرة الشيطان والإرهاب والكباب وشمس الزناتي والنوم في العسل.

شارك أيضا في عدد كبير من أشهر المسلسلات التليفزيونية ومنها رأفت الهجان وليالي الحلمية وأخلام الفتى الطائر والسيرة الهلالية وزيزينيا ونصف ربيع الآخر وقال البحر وجبل الحلال وعايزة أتجوز والمصراوية وعفاريت السيالة وكناريا وشركاه والأصدقاء والعصيان وأميرة في عابدين وجحا المصري وفارس بلا جواد والكومي وأوان الورد والرجل الآخر والحاوي، بالإضافة إلى ظهوره في عدد من المسرحيات منها الصعايدة وصلوا و”حكيم عيون.