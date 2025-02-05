العالم اليوم - تونس.. أحكام "كبيرة" ضد شخصيات سياسية في قضية "إنستالينغو"

انتم الان تتابعون خبر تونس.. أحكام "كبيرة" ضد شخصيات سياسية في قضية "إنستالينغو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 04:26 مساءً - صدرت الأربعاء أحكام قضائية ثقيلة بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وكذلك صحافيين بتهمة "المساس بأمن الدولة"، وفق ما أفاد محامون.

وحكم على الغنوشي بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق غيابيا هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية يطلق عليها إعلاميا اسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي. وتشمل قائمة المتهمين في القضية حوالي 40 شخصا متّهمين محالين بحالة إيقاف وسراح وفرار.

وتتعلق القضية بشركة مقرها بمدينة القلعة الكبرى (ولاية سوسة) مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي بعد ورود معلومات أمنية بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.