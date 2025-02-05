نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء أستراليا يؤكد دعم حكومته لحل الدولتين في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء، أن حكومته لا تزال تدعم حل الدولتين كحل للصراع في الشرق الأوسط.

جاءت تصريحاته بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطط للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة، وهو ما أثار موجة من الجدل.

وفي مؤتمر صحفي له، أوضح ألبانيزي: "موقف أستراليا هذا الصباح لا يختلف عن موقفها العام الماضي، حيث تواصل الحكومة الأسترالية دعمها لحل الدولتين"، مشددًا على أهمية تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن عزمه تولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الدولية، حيث اعتبر البعض أن هذا التوجه قد يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

يُذكر أن دعم حل الدولتين كان من بين القضايا المثيرة للجدل على مر السنين في السياسة الدولية، إذ يهدف إلى إقامة دولتين مستقلتين للفلسطينيين والإسرائيليين على الأراضي المتنازع عليها، لكن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية ما زال يواجه تحديات كبيرة.